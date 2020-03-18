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«Зайти не могу. Перепутал, куда шуруп вкручивать». Панарин починил калитку

16:53
Артемий Панарин. Фото instagram.com
Артемий Панарин. Фото instagram.com
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин во время паузы в чемпионате НХЛ починил калитку на заборе. Видео он выложил в своем Instagarm.

Как рассказал хоккеист, сначала он смонтировал калитку неправильно, и она не открывалась. Она потом он все исправил.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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