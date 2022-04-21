Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал дубль российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4). 36-летний россиянин забросил 50 шайб в текущем сезоне.

«Он молодец, поздравляю его с таким достижением! Александр сам знает, сколько ему надо забрасывать. Ему и команда помогает. Он один из величайших снайперов в истории НХЛ. Настоящий бомбардир! Равных ему сейчас нет, это сто процентов», — сказал Кожевников «СЭ».

На счету Овечкина 9 сезонов с 50+ шайбами — он повторил рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки и Майку Босси.