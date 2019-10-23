Защитник «Вашингтона» Карлсон первым достиг отметки в 20 очков в нынешнем сезоне

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:3). В нынешнем сезоне в его активе 20 (5+15) очков.

Хоккеист стал первым в нынешнем сезоне, который достиг отметки в 20 очков. Он возглавляет таблицу бомбардиров лиги.

Вторым идет Давид Пастрняк из «Бостона» — 17 (10+7) очков. На третьем месте представитель «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 17 (5+12) очков. Лучший среди россиян — форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, имеющий в активе 12 (7+5) очков.

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