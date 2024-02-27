Карлсон установил рекорд по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон установил рекорд по числу матчей за клуб в своем амплуа.
Игра против «Оттавы» стала для 34-летнего американца 984-й в составе «Кэпиталз». Карлсон опередил Калле Йоханссона и стал единоличным обладателем рекорда по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников.
Рекорд по количеству игр за «Кэпиталз» среди всех хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (1401). Карлсон занимает третье место по этому показателю, вторым идет Никлас Бэкстрем (1105).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|58
|34
|24
|74
|3
|Филадельфия
|59
|30
|29
|67
|4
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|7
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|58
|32
|26
|70
|5
|Тампа-Бэй
|60
|32
|28
|69
|6
|Баффало
|58
|27
|31
|58
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|57
|23
|34
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|55
|33
|22
|68
|4
|Лос-Анджелес
|56
|29
|27
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|57
|24
|33
|59
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
Результаты / календарь
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29.02
1.03
2.03
3.03
|27.02
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|27.02
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|27.02
|05:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|27.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|102
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|89
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|38
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96
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