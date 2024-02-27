Карлсон установил рекорд по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон установил рекорд по числу матчей за клуб в своем амплуа.

Игра против «Оттавы» стала для 34-летнего американца 984-й в составе «Кэпиталз». Карлсон опередил Калле Йоханссона и стал единоличным обладателем рекорда по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников.

Рекорд по количеству игр за «Кэпиталз» среди всех хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (1401). Карлсон занимает третье место по этому показателю, вторым идет Никлас Бэкстрем (1105).