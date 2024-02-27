Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:15

Карлсон установил рекорд по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джон Карлсон.
Фото USA Today Sports

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон установил рекорд по числу матчей за клуб в своем амплуа.

Игра против «Оттавы» стала для 34-летнего американца 984-й в составе «Кэпиталз». Карлсон опередил Калле Йоханссона и стал единоличным обладателем рекорда по числу матчей за «Вашингтон» среди защитников.

Рекорд по количеству игр за «Кэпиталз» среди всех хоккеистов принадлежит Александру Овечкину (1401). Карлсон занимает третье место по этому показателю, вторым идет Никлас Бэкстрем (1105).

Джон Карлсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
«Монако» с Головиным победил «Ланс» в чемпионате Франции
Фанаты устроили драку в матче Суперкубка Казахстана 2024
В ДНР сообщили об уничтожении первого танка Abrams в зоне СВО
В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы давлении на мать Навального
В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
В Москве задержали сотрудников бара, собиравших деньги для Украины
Популярное видео
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Оттава»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Защитник «Вашингтона» Карлсон опередил Сергея Гончара по числу голов за клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 59 30 29 67
4 Нью-Джерси 58 29 29 62
5 Вашингтон 56 26 30 61
6 Питтсбург 55 26 29 60
7 Айлендерс 57 23 34 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 34 25 81
2 Флорида 58 38 20 80
3 Торонто 57 33 24 74
4 Детройт 58 32 26 70
5 Тампа-Бэй 60 32 28 69
6 Баффало 58 27 31 58
7 Оттава 55 25 30 53
8 Монреаль 58 22 36 52
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 35 24 78
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 57 23 34 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 58 32 26 71
3 Эдмонтон 55 33 22 68
4 Лос-Анджелес 56 29 27 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 57 24 33 59
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
27.02 03:00
Вашингтон – Оттава
 - : -
27.02 04:00
Даллас – Айлендерс
- : -
27.02 05:30
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
27.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 102
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 89
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 58 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 38
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости