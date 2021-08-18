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EA Sports анонсировала новую обложку NHL 22, это может быть Артемий Панарин

08:47
Артемий Панарин. Фото Getty Images
Артемий Панарин. Фото Getty Images
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EA Sports сделала анонс трейлера нового хоккейного симулятора NHL 22.

На обложку видеоигры может попасть российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который в прошедшем сезоне провел 42 матча в регулярке, в которых набрал 58 (17+41) очков.

Ранее на обложке NHL 21 был российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а обложку NHL 17 украсил нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Мировая премьера трейлера NHL 22 состоится 19 августа в 18:00 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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