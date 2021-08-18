EA Sports анонсировала новую обложку NHL 22, это может быть Артемий Панарин

EA Sports сделала анонс трейлера нового хоккейного симулятора NHL 22.

На обложку видеоигры может попасть российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который в прошедшем сезоне провел 42 матча в регулярке, в которых набрал 58 (17+41) очков.

Ранее на обложке NHL 21 был российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, а обложку NHL 17 украсил нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Мировая премьера трейлера NHL 22 состоится 19 августа в 18:00 по московскому времени.