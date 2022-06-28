Защитник «Спартака» Никишин: «Об НХЛ пока не думаю. В 2024 году посмотрим, что будет»

Защитник «Спартака» Никишин заявил, что об НХЛ пока не думает

Защитник «Спартака» Александр Никишин рассказал, когда планирует перебраться в НХЛ.

— Вы для себя определились, когда поедете в «Каролину»?

— В прошлом году я подписал со «Спартаком» трехлетний контракт. Осталось еще два года. Надо их отработать. Поэтому об НХЛ пока не думаю. В 2024 году посмотрим, что будет, — приводит слова игрока издание «Известия».

20-летний Никишин был выбран «Каролиной» в октябре 2020 года под 69-м номером на драфте НХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ защитник сыграл за «Спартак» 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 (8+4) очков. В плей-офф турнира Никишин провел три игры, в которых набрал 2 (1+1) очка.