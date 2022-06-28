«Это абсурд». Американский журналист возмущен невключением Могильного в Зал славы НХЛ

Журналист ESPN Грег Вышински отреагировал на представленный список игроков, которые попадут в Зал хоккейной славы НХЛ в 2022 году.

«Две несправедливости Зала хоккейной славы. Отсутствие в списке Алекса Могильного достигло уровня абсурда Пэта Бернса. Особенно с учетом форвардов, выбранных в этом сезоне. Также с 2010 года у нас лишь один раз в Зал были включены сразу две женщины, что является абсолютной насмешкой», — написал Вышински в своем Twitter-аккаунте.

Пэт Бернс — канадский тренер, трижды признавался лучшим тренером НХЛ, он обладатель Кубка Стэнли. В 2014 году был посмертно включен в Зал славы НХЛ.

Также журналист отметил, что многие недовольны тем, что Род Бриндамор не был включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Я знаю, что люди злятся, что Род Бринд'Амур не попал в список. Но я думаю, что в списке претендентов на попадание в НХЛ он стоит следом за Могильным и Гончаром. Может быть, даже за Ткачуком и Реником», — отметил Вышински.

В 2022 году в список на вхождение в Зал славы попали братья Даниэль и Ханрик Седины, нападающие Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, голкипер Роберто Луонго, а также одна женщина — Рикка Саллинен.

Напомним, в списке кандидатов было 15 человек, среди которых Могильный, Сергей Гончар и Борис Михайлов.

Александр Могильный является обладателем Кубка Стэнли 2000 года, лучший снайпер НХЛ (1992/93), участник Матчей звезд НХЛ (1992, 1993, 1994, 1996, 2001). В 990 матчах в НХЛ набрал 1032 (473+559) очка.