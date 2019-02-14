Защитник "Сан-Хосе" Карлссон может принять участие в игре с "Вашингтоном"

Шведский защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон может вернуться в строй к матчу с "Вашингтоном", сообщает официальный сайт НХЛ.

28-летний игрок обороны пропустил восемь последних игр из-за травмы паха. Интересно, что получил он ее как раз-таки во встрече с "Вашингтоном" 16 января. Решение об участии игрока в матче будет принято утром, в день матча.

- Я уже работаю на льду и стараюсь решить ту проблему, которая у меня была, - приводит слова Карлссона Mercury News. - Чувствую, что настало время продвинуться в этом вперед. Я выйду на лед со дня на день, потому что чувствую себя хорошо. Мое состояние улучшается с каждым днем, и я рад вернуться к тренировкам с командой. Ребята сейчас в хорошей форме, так что, мне будет проще вернуться в игру.

В текущем сезоне Карлссон набрал 43 (3+40) очка в 47 сыгранных матчах.