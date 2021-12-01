Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Салавата» Мухамадуллин подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси»

21:33
Теги:

Российский защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

Как сообщается на официальном сайте команды, стороны подписали трехлетнее соглашение новичка.

19-летний защитник остается в «Салавате» на правах аренды до апреля 2022 года. Соглашение с «Дэвилз» вступит в силу с сезона НХЛ-2022/23.

Мухамадуллин принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 7 очков (3+4).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/devils/news/devils-sign-mukhamadullin--release/c-328516872

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Топ-10 горнолыжных курортов России
На майдане в Киеве проходит митинг противников Зеленского
1