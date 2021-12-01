Защитник «Салавата» Мухамадуллин подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси»

Российский защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».

Как сообщается на официальном сайте команды, стороны подписали трехлетнее соглашение новичка.

#NEWS: We have signed Shakir Mukhamadullin to a three-year, entry-level contract.



We have loaned Mukhamadullin back to Salavat Yulaev Ufa in the KHL for the remainder of the 2021-22 KHL season.https://t.co/5Ru9do4rek — New Jersey Devils (@NJDevils) December 1, 2021

19-летний защитник остается в «Салавате» на правах аренды до апреля 2022 года. Соглашение с «Дэвилз» вступит в силу с сезона НХЛ-2022/23.

Мухамадуллин принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 7 очков (3+4).