Защитник «Салавата» Мухамадуллин подписал трехлетний контракт с «Нью-Джерси»
21:33
Российский защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси».
Как сообщается на официальном сайте команды, стороны подписали трехлетнее соглашение новичка.
19-летний защитник остается в «Салавате» на правах аренды до апреля 2022 года. Соглашение с «Дэвилз» вступит в силу с сезона НХЛ-2022/23.
Мухамадуллин принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 7 очков (3+4).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/devils/news/devils-sign-mukhamadullin--release/c-328516872
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю