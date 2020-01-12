Загидулин впервые сыграл на ноль за фарм-клуб «Калгари»

«Стоктон», который является фарм-клубом «Калгари», в выездном матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Сан-Хосе» — 2:0. Первой звездой встречи стал голкипер гостей Артем Загидулин, отразивший все 26 бросков. Он впервые в сезоне сыграл на ноль.

В 20 матчах уроженец Магнитогорска одержал 12 побед. До этой встречи в среднем за игру он пропускал 3,09 гола, отражая 89,8% бросков. Артем еще не дебютировал за «Флэймз».