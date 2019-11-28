Загидулин набрал первое очко после отъезда за океан

«Онтарио Рейн» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ проиграл «Стоктону» — 5:8. Вратарь гостей Артем Загидулин отразил 28 бросков из 33. На его счету также 2 минуты штрафа и результативная передача. Он впервые набрал очки за результативность после переезда из России.

В текущем сезоне экс-голкипер «Металлурга» провел 11 матчей, в которых одержал 8 побед. В среднем за встречу он пропускает 3,58 гола, отражая 88% бросков. Вратарь еще не дебютировал за «Калгари».