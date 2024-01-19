Задоров подрался с О'Брайеном в матче «Ванкувер» — «Аризона»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 2:1.

На 13-й минуте встречи защитник «Кэнакс» Никита Задоров устроил драку с форвардом «Койотс» Лиэмом О'Брайеном. Оба игрока получили пятиминутный штраф.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 41 матч, в которых набрал 10 (1+9) очков и заработал 56 минут штрафа.