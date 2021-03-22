За фарм-клуб «Лос-Анджелеса» сыграла тройка темнокожих игроков

Нападающие «Онтарио» — фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в АХЛ — Деванте Смит-Пелли, Куинтон Байфилд и Акил Томас сыграли в одной тройке.

Это событие примечательно тем, что впервые с 1941 года в одной тройке профессионального хоккейного клуба сыграли три темнокожих игрока.

Smith-Pelly, Byfield and Thomas become first all-Black line in Pro Hockey since 1941 «Black Aces»



MORE: https://t.co/F9XSBhZlpY pic.twitter.com/PpvINMIDMe — BarDown (@BarDown) March 22, 2021

28-летний Смит-Пелли, который является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», подписал контракт с «Онтарио» по ходу сезона.

21-летний Томас был выбран «Кингз» на драфте-2018 под общим 51-м номером. 18-летний Байфилд был выбран «ЛА» под 2-м номером на драфте-2020.