Форвард Анатолий Голышев рассказал о подписании контракта с «Нью-Йорк Айлендерс».

— Известно, когда вы будете в Нью-Йорке?

— На низком старте. Жду, когда решится вопрос с визой, обещают, что это займет неделю или чуть больше времени. Но, как только все будет готово, я первым же рейсом отправляюсь за океан.

— У вас двусторонний контракт. Это значит, что могут отправить в АХЛ.

— Но я еду играть в НХЛ. Я хочу помочь «Айлендерс», быть полезным этой команде. А там уж как в клубе решат, так и будет.

— Контракт до конца сезона. Значит ли это, что вы можете вернуться в КХЛ уже этим летом?

— Просто поражаюсь вам. Я даже еще не успел уехать в Америку, а вы меня уже возвращаете. Не думаю о том, что будет летом. Поверьте, у меня только одна цель — закрепиться в Национальной хоккейной лиге, и больше никакой. Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, — это моя физическая форма. В серии с «Авангардом» я получил травму, только-только приступаю к работе. Но, пока делаются документы, начну заниматься гораздо больше. Опять же, приехав в Нью-Йорк, мне нужно будет провести какое-то время на карантине. В итоге получится, что я буду лишен игровой практики едва ли не месяц. Но это все равно не такой срок, как был у некоторых ребят в нынешнем сезоне. Да и я все это время не в огороде буду сидеть, а тренироваться.

В текущем сезоне КХЛ Голышев провел за «Автомобилист» 56 встреч, набрав 27 (12+15) очков.

(Алексей Шевченко)

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