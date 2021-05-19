Юсси Йокинен объявил о завершении карьеры
23:30
Финский нападающий Юсси Йокинен объявил о завершении карьеры, информирует официальный сайт НХЛ.
38-летний Йокинен провел в НХЛ 13 сезонов, выступая за «Флориду», «Питтсбург», «Каролину», «Тампу-Бэй», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Ванкувер».
Всего в заокеанской лиге он провел 951 матч и набрал 563 (191+372) очка при показателе полезности «+7». Последние три сезона он провел за финский «Кярпят».
Йокинен — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Финляндии.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/jussi-jokinen-announces-retirement/c-324827980
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю