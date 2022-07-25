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Сегодня, 18:14

Овечкин не вошел в топ-10 форвардов для фэнтези-лиги по версии сайта НХЛ

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Сайт Национальной хоккейной лиги выложил рейтинг нападающих, которые могут принести наибольшую пользу в фэнтези-лигах в предстоящем сезоне.

Возглавил этот список нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал его партнер по команде Леон Драйзайтль. Тройк замкнул лучший снайпер прошлого сезона, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Лучший из россиян — Кирилл Капризов («Миннесота») — расположился на пятой строчке. Никита Кучеров из «Тампы» стал седьмым.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял только 11-е место. На строчку выше него оказался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
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