Овечкин не вошел в топ-10 форвардов для фэнтези-лиги по версии сайта НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги выложил рейтинг нападающих, которые могут принести наибольшую пользу в фэнтези-лигах в предстоящем сезоне.

Возглавил этот список нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал его партнер по команде Леон Драйзайтль. Тройк замкнул лучший снайпер прошлого сезона, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Лучший из россиян — Кирилл Капризов («Миннесота») — расположился на пятой строчке. Никита Кучеров из «Тампы» стал седьмым.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял только 11-е место. На строчку выше него оказался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.