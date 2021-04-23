Экс-защитник сборной России и вице-чемпион мира-2002 Александр Юдин прокомментировал новость о том, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может не приехать на чемпионат мира в Латвии.

«Вдруг, у него травма или какие-то семейные обстоятельства. Может быть, отходит после того случая, как на него все напали. Скандал с Назаровым мы забываем и не произносим. Тут ответ другой — он хочет побыть с семьей, подготовиться к сезону. Плюс, осталось негативное впечатление о том, что его никто не защитил. Сейчас такое время, что никто в открытую об этом не скажет. Только Яшин мог приезжать всегда, когда скажут. Сейчас каждый живет своей жизнью», — сказал Юдин «СЭ».

Ранее СМИ сообщили, что российский хоккеист и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин намерен отказаться от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии.

(Владимир Пушкарев)