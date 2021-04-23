Врана, ван Римсдайк и Мэттьюс признаны звездами игрового дня в НХЛ

НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который набрал 3 (1+2) очка в матче против «Виннипега» (5:3). Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк, забивший два гола «Рейнджерсу» (3:2). Первая звезда — форвард «Детройта» Якуб Врана, оформивший покер в матче с «Далласом» (7:3).