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Врана, ван Римсдайк и Мэттьюс признаны звездами игрового дня в НХЛ

09:22
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НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Третьей звездой дня признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, который набрал 3 (1+2) очка в матче против «Виннипега» (5:3). Второй звездой стал нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк, забивший два гола «Рейнджерсу» (3:2). Первая звезда — форвард «Детройта» Якуб Врана, оформивший покер в матче с «Далласом» (7:3).

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