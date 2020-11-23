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Ягр рассказал, что хотел бы взять Овечкина в свою команду

19:48
Яромир Ягр и Александр Овечкин. Фото Reuters
Яромир Ягр и Александр Овечкин. Фото Reuters
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Легенда мирового хоккея, чешский форвард Яромир Ягр на пресс-конференции в Москве, посвященной 70-летию «Авангарда», рассказал о том, каких хоккеистов хотел бы взять в свой родной клуб — «Кладно».

— «Кладно» подписал известного в России защитника Степана Захарчука. Если у вас были возможности, кого бы взяли в свою команду?

— Любого, да? (На этот вопрос Ягр ответил по-русски.) Если любого, то из «Авангарда» бы никого не взял, потому что Овечкин и Макдэвид не играют за «Авангард». Я бы взял этих двоих и смотрел, как они играют. Тренировал бы их. Очень удобно давать установку. Сказал бы им: идите и забейте голы. (Марат Сафин)

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