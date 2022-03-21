Вратари из России занимают третье место по общему числу игр на «ноль» в этом сезоне НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.

По общему количеству сухих матчей (17) россияне занимают третье место в лиге, уступая только коллегам из Канады и США.

В нынешнем сезоне сыграли только 10 вратарей из России (в том числе получившие эпизодические роли Тарасов и Просветов), тогда как канадцы выставили 41 голкипера, а американцы — 25.

Распределение сухих матчей по странам в сезоне-2021/22