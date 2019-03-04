23:03 4 марта | Хоккей — НХЛ

Вратарь "Вегаса" Флери - первая звезда недели в НХЛ

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Первой звездой недели в НХЛ признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, сообщает официальный сайт лиги.

Флери вместе с командой одержал три победы в трех матчах при 98,7 процента сэйвов и двух шатаутах.

Вторая звезда недели - форвард "Виннипега" Блейк Уилер. В его активе  8 (5+3) очков в трех матчах. Его команда одержала две победы.

Третья звезда недели - форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Он набрал 8 (3+5) очка, а "Пингвины" набрали пять очков из шести возможных.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/fleury-wheeler-crosby-named-three-nhl-stars-of-the-week/c-305454338

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