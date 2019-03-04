Вратарь "Вегаса" Флери - первая звезда недели в НХЛ

Первой звездой недели в НХЛ признан вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери, сообщает официальный сайт лиги.

Флери вместе с командой одержал три победы в трех матчах при 98,7 процента сэйвов и двух шатаутах.

Вторая звезда недели - форвард "Виннипега" Блейк Уилер. В его активе 8 (5+3) очков в трех матчах. Его команда одержала две победы.

Третья звезда недели - форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Он набрал 8 (3+5) очка, а "Пингвины" набрали пять очков из шести возможных.

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