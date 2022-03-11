Вратарь «Сент-Луиса» совершил невероятный сейв. Видео

Вратарь «Сент-Луиса» Вилле Хуссо в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:2) совершил один из лучших сейвов года.

27-летний финский голкипер не дал замкнуть передачу на пустой угол, отразив в шпагате бросок Драйдена Ханта. При этом Хуссо в момент сейва оставался спиной к сопернику — он вытянул ногу назад и коньком отразил шайбу.