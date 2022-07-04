Овечкин надеется, что голкиперы Самсонов и Ванечек подпишут новые контракты с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин надеется, что голкиперы Илья Самсонов и Витек Ванечек останутся в команде.

«Я не генеральный менеджер, я игрок. Понятно, что я знаю этих ребят, мы дружим. Надеюсь, они останутся в команде, но это бизнес и произойти может все что угодно», — приводит слова Овечкин Metaratings.ru.

Российский вратарь Самсонов сыграл 44 матча в минувшем сезоне НХЛ. На счету чха Ванечека 42 игры.

«Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2). Команда не смогла преодолеть первый раунд в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стала обладателем Кубка Стэнли.