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Сегодня, 06:57

Вратарь «Рейнджерс» поймал шайбу на скамейке после выброса от Шестеркина

Сергей Разин
корреспондент
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Ванкувером» (4:3) произошел курьезный момент.

В одном из эпизодов встречи вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин выбросил шайбу, которая полетела на скамейку. Запасной голкипер Ярослав Галак поймал шайбу в ловушку и спас своего одноклубника.

«Рейнджерс» с 66 очками идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.

Игорь Шестеркин
Ярослав Галак
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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Рейнджерс – Ванкувер
 4 : 3
9.02 04:30
Даллас – Миннесота
 4 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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