Вратарь «Рейнджерс» поймал шайбу на скамейке после выброса от Шестеркина

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Ванкувером» (4:3) произошел курьезный момент.

В одном из эпизодов встречи вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин выбросил шайбу, которая полетела на скамейку. Запасной голкипер Ярослав Галак поймал шайбу в ловушку и спас своего одноклубника.

«Рейнджерс» с 66 очками идут на 6-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.