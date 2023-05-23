Бобровский установил рекорд НХЛ по отраженным броскам за три матча полуфинала плей-офф

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» (1:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский за три матча полуфинала Кубка Стэнли отразил 132 броска, установив новый рекорд лиги по сейвам за этот отрезок. Предыдущее достижение на этом отрезке плей-офф принадлежало Джонни Боуэру (125 сейвов в 1960 году).

Также Бобровский впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф НХЛ.