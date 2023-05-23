Live с форвардом «Колорадо» Мальцевым — в 11.30

Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» — российский нападающий системы «Колорадо» Михаил Мальцев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко. Начало эфира — в 11.30.

Мы обсудим следующие темы:

— почему Мальцеву так и не дали серьезный шанс в «Колорадо»,

— как чемпион вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде,

— тяжелая травма Михаила,

— АХЛ — хорошая лига или нет,

— возможно ли возвращение в КХЛ и что со «Спартаком»,

— телеграм-канал Мальцева.