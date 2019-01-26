Впервые в истории НХЛ женщина приняла участие в мастер-шоу Матча звезд

Нападающая сборной США Кендалл Койн стала первой женщиной, принявшей участие в мастер-шоу Матча всех звезд НХЛ. Она заняла седьмое место из восьми в конкурсе на скорость.

Койн была приглашена на мероприятие после того, как от него отказался нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

Напомним, что конкурс на скорость выиграл форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Койн проиграла ему всего одну секунду.