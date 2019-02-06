Владислав Третьяк: "Я бы вызвал Ковальчука на чемпионат мира"

Президент ФХР Владислав Третьяк – о выступлении форварда Ильи Ковальчука за "Лос-Анджелес" и потенциальном возвращении в сборную России.

– Ковальчук – профессионал своего дела. Одно время его перевели в нижние звенья, но такого мастера нужно правильно использовать по полной программе. Дай бог, чтобы он продолжал дальше. Если не попадут в плей-офф, мы бы его взяли на чемпионат мира. Я бы лично взял, хоть я и не тренер

– Ветеран не помешает в новом цикле?

– Бобби Халл в 50 лет играл против нас за сборную Канады и не портил картины. Все зависит от спортсмена – от его подготовки, настроя и травм. Главное, чтобы смог себя зажечь. Вспомните Федорова, который в Квебеке был как батяня. Также смотрят на Дацюка. Ковальчук действительно готовился и был таким на Олимпиаде в Корее.