Владимир Тарасенко: "И в Сент-Луисе, и в Новосибирске люди одинаково любят хоккей"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в интервью "Известиям" отметил, что ему нравится в Сент-Луисе. Также он добавил, что бывает в России редко, но о родной стране у него только теплые воспоминания.

— В бытовом плане каково жить в Сент-Луисе?

– Все хорошо. Любимых мест много. Все-таки уже долго живем с семьей в городе. Вокруг очень много знакомых, которые поддерживают и могут помочь, если будут какие-то проблемы. Мне всё нравится.

— С Новосибирском большая разница?

– Нет, но как сказать… Немного теплее в Сент-Луисе (улыбается). Но и здесь, и в Новосибирске люди одинаково любят хоккей, хорошо поддерживают свои команды. В остальном трудно сравнивать эти два города. В каждом из них есть что-то свое, хорошее.

– Скучаете по России?

– Как вам сказать… Наверное, считаем себя дома и там, и здесь. В Сент-Луисе почти три года назад у меня родился сын. Сейчас редко удается приехать в родную страну. Но Россия есть Россия. Мы выросли в Новосибирске – моя жена тоже оттуда. О родном доме всегда теплые воспоминания.