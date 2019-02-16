Владимир Тарасенко: "Атмосфера в "Сент-Луисе" невероятная. Хотим попасть в плей-офф"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко заявил, что в его команде царит невероятная атмосфера. 27-летний россиянин добавил, что "Блюз" хотят попасть в плей-офф НХЛ.

- Атмосфера невероятная, - приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. - Я горд тем, что сейчас здесь нахожусь. Мы наслаждаемся проведенным вместе временем. Я всегда так говорю, но сейчас это правда. Сейчас важное время года. Лидеры и все остальные должны проявить себя. Мы хотим попасть в плей-офф. Ради этого и играем.

"Сент-Луис" занимает 6-е место в Западной конференции, имея в активе 63 очка. В текущем сезоне Тарасенко провел 55 матчей за "Блюз" и набрал 45 (24+21) очков.

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