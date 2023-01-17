Виталий Кравцов забросил третью шайбу в сезоне и отличился впервые за полтора месяца

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» — 3:0.

Россиянин забросил на 12-й минуте второго периода.

Эта шайба стала для Кравцова третьей в сезоне, в предыдущий раз он забивал 2 декабря 2022 года в игре с Оттавой (2:3 ОТ).

Всего на счету 23-летнего форварда 6 (3+3) очков в 25 матчах сезона-2022/23.