Малкин забросил 15-ю шайбу и набрал 41-е очко в сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» — 2:1.

36-летний россиянин отличился на 9-й минуте второго периода, ему ассистировали Рикард Ракелль и Джейсон Зукер.

Малкин забросил 15-ю шайбу в сезоне-2022/23. В первом периоде игры с «Дакс» форвард сделал голевую передачу. Всего на его счету 41 (15+26) очков в 43 матчах.