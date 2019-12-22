«Виннипег» разгромил «Миннесоту», Лайне оформил дубль

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромно проиграла «Виннипегу» — 0:6. В составе канадской команды дубль оформил Патрик Лайне. Коннор Хеллебайк в третий раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 31 бросок. Дмитрий Куликов продолжает восстановление от травмы.

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«Миннесота» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Голы: Уилер — 10 (мен., Лаури, Битетто), 14:43 — 0:1. Шайфли — 17 (Сбиса, Пионк), 19:54 — 0:2. Лайне — 12 (Моррисси), 30:38 — 0:3. Элерс — 15 (Коннор, Моррисси), 41:09 — 0:4. Лайне — 13 (бол., Уилер, Моррисси), 46:15 — 0:5. Шоу — 2 (Харкинс, Битетто), 47:53 — 0:6.

Вратари: Стэлок (Дубник, 47:53) — Хеллебайк.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 31 (14+11+6) — 31 (12+9+10).

Наши: — - -.

21 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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