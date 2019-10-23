«Виннипег» проиграл «Лос-Анджелесу», Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук участия во встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Вагнер — 2 (Клиффорд, Мартинес), 10:32 — 0:1. Коннор — 4 (Литтл, Элерс), 17:07 — 1:1. Макдермид — 1, 24:16 — 1:2. Элерс — 4 (Пионк, Хейнола), 32:28 — 2:2. Копитар — 4 (бол., Даути, Куик), 45:52 — 2:3.

Вратари: Хеллебайк (57:44 — 58:22, 58:38) — Куик.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (5+12+11) — 41 (21+11+9).

Наши: Куликов (21.48/2/-1) — Ковальчук (13.47/0/0).

23 октября. Виннипег. Bell MTS Place.

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