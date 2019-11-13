«Виннипег» проиграл «Колорадо»
06:45
«Виннипег» на своем льду уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:4). «Эвеланш» одержал третью победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Колорадо» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Голы: Макар — 5 (Маккиннон, Коул), 19:01 — 0:1. Маккиннон — 10 (Колверт, Донской), 40:18 — 0:2. Маккиннон — 11 (Донской, Колверт), 47:13 — 0:3. Донской — 9 (бол., Кадри, Маккиннон), 53:13 — 0:4.
Вратари: Хеллебайк — Францоуз (Вернер, 0:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 40 (9+12+19) — 25 (8+8+9).
Наши: Куликов (21.12/2/0) — Каменев (8.24/1/0), Ничушкин (15.31/0/+1).
13 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.
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