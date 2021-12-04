Хет-трик Шайфли помог «Виннипегу» победить «Нью-Джерси». Команды забросили 12 шайб

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 8:4.

Хет-трик в составе «Джетс» оформил Марк Шайфли, дубль на счету Николая Элерса, три результативные передачи сделал Блейк Уилер. «Дэвилз» после второго периода при счете 6:4 заменили вратаря Джонатана Берье на Макензи Блэквуда.

После этого матча «Виннипег» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 22 очками — на 11-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 8:4 (3:2, 3:2, 2:0)

Голы: Шайфли — 3 (Пионк, Уилер), 1:52 — 1:0. Элерс — 7 (Дюбуа, Диллон), 3:52 — 2:0. Весалайнен — 2 (Штястны), 7:39 — 3:0. Сиверсон — 2 (бол., Татар, Смит), 9:08 — 3:1. Хьюз — 3 (Грэйвс, Хэмилтон), 19:36 — 3:2. Хишир — 3 (Братт), 20:37 — 3:3. Грэйвс — 3 (Куокканен, Боквист), 21:16 — 3:4. Элерс — 8 (Дюбуа, Копп), 30:39 — 4:4. Моррисси — 4 (Уилер, Шайфли), 35:26 — 5:4. Шайфли — 4 (бол., Пионк, Хеллибак), 39:54 — 6:4. Шайфли — 5 (Уилер, Коннор), 49:36 — 7:4. Стэнли — 1 (Харкинс, Шмидт), 56:33 — 8:4.

Вратари: Хеллибак — Бернье (Блэквуд, 40:00, 51:48 — 51:58).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (12+20+8) — 37 (12+14+11).

Наши: Свечников (7.14/0/0) — -.

4 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.