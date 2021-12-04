Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал травму вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).

«Это травма нижней части тела. Не все так плохо, как показалось», — приводит слова Галлана Twitter клуба.

На 46-й минуте встречи Шестеркин при счете 1:0 получил травму — россиянин не смог подняться без помощи медиков после серии отраженных бросков. Его заменил Александр Георгиев.

В текущем сезоне Шестеркин провел 18 матчей, пропустив 35 шайб при 93,5 процента отраженных бросков.