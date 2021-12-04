Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Не все так плохо, как показалось». Тренер «Рейнджерс» — о травме Шестеркина

Тренер «Рейнджерс» прокомментировал травму Шестеркина в матче с «Сан-Хосе»
06:08
Теги:

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал травму вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:0).

«Это травма нижней части тела. Не все так плохо, как показалось», — приводит слова Галлана Twitter клуба.

На 46-й минуте встречи Шестеркин при счете 1:0 получил травму — россиянин не смог подняться без помощи медиков после серии отраженных бросков. Его заменил Александр Георгиев.

В текущем сезоне Шестеркин провел 18 матчей, пропустив 35 шайб при 93,5 процента отраженных бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Полковник СБУ рассказал о неспособности Украины защитить НАТО
0