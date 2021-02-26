«Монреаль» потерпел четвертое поражение кряду
«Виннипег» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). «Канадиенс» потерпели четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Монреаль» — 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Голы: Армиа — 3 (Романов, Байрон), 13:45 — 0:1. Армиа — 4 (Друэн, Питри), 17:29 — 0:2. Коннор — 9 (бол., Уилер, Шайфли), 25:37 — 1:2. Татар — 5 (бол., Котканиеми, Питри), 27:33 — 1:3. Коннор — 10 (Штястны, Элерс), 31:50 — 2:3. Уилер — 6 (Пионк, Дюбуа), 34:31 — 3:3. Томпсон — 1 (Эпплтон, Лаури), 46:37 — 4:3. Дюбуа — 4 (Перро, Копп), 52:37 — 5:3. Шайфли — 11 (п.в., Уилер, Копп), 58:22 — 6:3.
Вратари: Хеллебак — Прайс (57:28 — 58:22).
Штраф: 9 — 13.
Броски: 30 (8+11+11) — 21 (8+7+6).
Наши: — - Романов (15.16/1/-1).
26 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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