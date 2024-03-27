«Нэшвилл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома в овертайме обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

За «Предаторз» отличились Марк Янковски, Райан О'Райлли, Филип Форсберг, Густав Нюквист и Роман Йоси. У «Голден Найтс» забили Иван Барбашев, Бретт Хауден, Ши Теодор и Вильям Карлссон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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