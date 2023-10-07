«Виннипег»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Виннипег Джетс»
Город: Виннипег, Манитоба (Канада)
Год основания: 1999
Главный тренер: Рик Боунесс
Капитан: Адам Лаури
Домашняя арена (вместимость): Канада Лайф-центр (на 15 321)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный
«Виннипег»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Виннипег» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 95 очками и стал четвертым в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Джетс» уступили в серии 1/4 финала Запада «Вегасу» (1-4).
«Виннипег»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Виннипег» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях матчем против «Калгари» на арене «Пенгроут-Сэдлдоум». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Джетс» дома сыграют с «Ванкувером» на «Canada Life Centre» в пятницу, 19 апреля (начало — 03.00 мск).
«Виннипег»: календарь матчей в октябре 2023
12 октября. 05:00 (мск). «Калгари» — «Виннипег»
14 октября. 23:00. «Виннипег» — «Флорида»
18 октября. 03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
20 октября. 03:00. «Виннипег» — «Вегас»
22 октября. 05:00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
25 октября. 03:45. «Виннипег» — «Сент-Луис»
27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»
29 октября. 02:00. «Монреаль» — «Виннипег»
31 октября. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»
Календарь матчей «Виннипега» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Виннипега»
Рик Боунесс (68 лет) начал тренерскую карьеру в 1982 году. Ранее канадский специалист работал в «Бостоне», «Оттаве», «Айлендерс», «Финиксе», «Тампе-Бэй», «Далласе» и в других клубах.
Российские хоккеисты «Виннипега»
- Артемий Князев (защитник)
- Никита Чибриков (нападающий)
- Владислав Наместников (нападающий)
«Виннипег»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -