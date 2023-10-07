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Сегодня, 11:00

«Виннипег»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Виннипег» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 12 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты Дастин Вулф и Владислав Наместников.
Дастин Вулф (вратарь) против Владислава Наместникова.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Виннипег Джетс»
Город: Виннипег, Манитоба (Канада)
Год основания: 1999
Главный тренер: Рик Боунесс
Капитан: Адам Лаури
Домашняя арена (вместимость): Канада Лайф-центр (на 15 321)
Конференция: Западная
Дивизион: Центральный

«Виннипег»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Виннипег» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 95 очками и стал четвертым в Центральном дивизионе. В Кубке Стэнли «Джетс» уступили в серии 1/4 финала Запада «Вегасу» (1-4).

«Виннипег»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Виннипег» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях матчем против «Калгари» на арене «Пенгроут-Сэдлдоум». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Джетс» дома сыграют с «Ванкувером» на «Canada Life Centre» в пятницу, 19 апреля (начало — 03.00 мск).

«Виннипег»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 05:00 (мск). «Калгари» — «Виннипег»

14 октября. 23:00. «Виннипег» — «Флорида»

18 октября. 03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

20 октября. 03:00. «Виннипег» — «Вегас»

22 октября. 05:00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

25 октября. 03:45. «Виннипег» — «Сент-Луис»

27 октября. 02:00. «Детройт» — «Виннипег»

29 октября. 02:00. «Монреаль» — «Виннипег»

31 октября. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»

Календарь матчей «Виннипега» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Виннипега»

Рик Боунесс (68 лет) начал тренерскую карьеру в 1982 году. Ранее канадский специалист работал в «Бостоне», «Оттаве», «Айлендерс», «Финиксе», «Тампе-Бэй», «Далласе» и в других клубах.

Российские хоккеисты «Виннипега»

  • Артемий Князев (защитник)
  • Никита Чибриков (нападающий)
  • Владислав Наместников (нападающий)

«Виннипег»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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«Вегас»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
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16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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