Видео решающего гола Кучерова

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ). Опубликовано видео этого эпизода.

Nikita Kucherov wins it in OT. Fantastic game. Even better call on the broadcast ? #TBLightning pic.twitter.com/QSQ5cjKmTc — Rob Taub (@RTaub_) February 18, 2020

Кучеров был признан первой звездой матча. В составе «Колорадо» голом отметился другой российский форвард Валерий Ничушкин.