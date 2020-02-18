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Видео решающего гола Кучерова

08:27
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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ). Опубликовано видео этого эпизода.

Кучеров был признан первой звездой матча. В составе «Колорадо» голом отметился другой российский форвард Валерий Ничушкин.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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