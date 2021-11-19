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«Вернусь еще сильнее». Яшкин — о травме, из-за которой пропустит остаток сезона

Яшкин прокомментировал травму, из-за которой пропустит остаток сезона
01:56
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Нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин намерен вернуться сильнее после серьезной травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:4). Чех пропустит остаток сезона.

«Это тяжелые новости, но я вернусь еще сильнее! Спасибо всем за добрые слова поддержки», — написал Яшкин в Instagram.

Публикация от Dmitrij Ja?kin (@jaaskhim26)

Напомним, защитник «Предаторз» Марк Боровецки грубо встретил Яшкина коленом, за что был удален до конца матча.

В этом сезоне Яшкин сыграл в 12 матчах НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Предыдущие два года он играл за московское «Динамо».

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Евгений Козинов все материалы автора
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