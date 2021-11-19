Нападающий «Аризоны» Дмитрий Яшкин намерен вернуться сильнее после серьезной травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:4). Чех пропустит остаток сезона.

«Это тяжелые новости, но я вернусь еще сильнее! Спасибо всем за добрые слова поддержки», — написал Яшкин в Instagram.

Напомним, защитник «Предаторз» Марк Боровецки грубо встретил Яшкина коленом, за что был удален до конца матча.

В этом сезоне Яшкин сыграл в 12 матчах НХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Предыдущие два года он играл за московское «Динамо».