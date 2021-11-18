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Обладатель Кубка Стэнли Брауэр объявил о завершении карьеры

18 ноября, 23:40
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Нападающий Трой Брауэр объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».

36-летний кандец был выбран «Чикаго Блэкхокс» под 214-м номером на драфте-2004. В 2010-м году он завоевал Кубок Стэнли в составе команды.

Также хоккеист в НХЛ играл за «Вашингтон», «Калгари» и «Флориду». Последний клуб, за который выступал канадец был «Сент-Луис». С командой он подписал контракт в 2019 году и провел 13 матчей.

Брауэр за все время сыграл 851 матч в регулярном чемпионате и набрал 363 (182+181). На счету форварда также 106 матчей в плей-офф НХЛ и 35 (16+19) очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/blues/news/troy-brouwer-retires-after-14-year-nhl-career/c-327925882

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