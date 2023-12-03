«Аризона» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» переиграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Аризона» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в Западаной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке — 25 очков.

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