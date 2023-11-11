«Вегас» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

3 (1+2) очка набрал Алекс Пьетранжело, дубль у Алека Мартинеса, еще по шайбе забросили Уильям Карлссон и Бретт Хауден.