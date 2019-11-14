«Вегас» проиграл «Чикаго» и потерпел 6-е поражение в 7 матчах

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Чикаго» (3:5), ведя в счете 2:0. По три очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+2) и Дилан Строум (1+2). «Золотые рыцари» потерпели шестое поражение в семи последних встречах.

«Вегас» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (18) — 12-й.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков