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«Вегас» проиграл «Чикаго» и потерпел 6-е поражение в 7 матчах

08:46
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«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Чикаго» (3:5), ведя в счете 2:0. По три очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+2) и Дилан Строум (1+2). «Золотые рыцари» потерпели шестое поражение в семи последних встречах.

«Вегас» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (18) — 12-й.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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