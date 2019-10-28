«Вегас» победил «Анахайм», перебросав соперника более чем в три раза

«Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» — 5:2. Соотношение бросков составило 49-15. Самым результативным игроком встречи стал форвард «рыцарей» Марк Стоун, набравший 2 (1+1) очка.

«Вегас» с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (14) — шестой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Анахайм» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Голы: Гецлаф — 5 (Комтуа, Ритчи), 4:12 — 0:1. Стоун — 7, 4:46 — 1:1. Ривз — 2 (Каррье), 7:40 — 2:1. Руа — 1, 15:29 — 3:1. Карлссон — 3 (бол., Смит, Маршессо), 29:27 — 4:1. Штястны — 5 (бол., Пачоретти, Стоун), 44:13 — 5:1. Хенрик — 7 (Терри), 46:48 — 5:2.

Вратари: Флери — Гибсон.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 49 (17+16+16) — 15 (5+6+4).

Наши: — - -.

28 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.

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