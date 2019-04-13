"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" и сравнял счет в серии

"Вегас" во втором матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл "Сан-Хосе" со счетом 5:3. Победную шайбу забросил Марк Стоун. Счет в серии стал 1-1.

Кубок Стэнли

1/8 финала

Второй матч

"Сан-Хосе" – "Вегас" – 3:5 (3:3, 0:1, 0:1)

Голы: Икин - 1 (Пачоретти), 0:58 - 0:1. Миллер - 1 (мен.), 4:37 - 0:2. Пачоретти - 1 (Штястны), 6:11 - 0:3. Кутюр - 1 (Павелски, Э. Карлссон), 16:59 - 1:3. Хертл - 2 (бол., Э. Карлссон, Кутюр), 17:38 - 2:3. Торнтон - 1 (Диллон, Кейн), 19:08 - 3:3. Стоун - 3 (бол., Штястны, Так), 21:31 - 3:4. Карлссон - 1 (мен., Смит, Шмидт), 47:35 - 3:5.

Вратари: Джонс (Делл, 6:39, 56:45) - Флери.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 37 (12+10+15) - 23 (9+10+4).

Наши: - - -.

13 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Счет в серии: 1-1 (5:2)