«Вегас» на своем поле сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 12 на 13 февраля. Встреча пройдет на «Ти-Мобайл Арене» на Лас-Вегас-Стрип в Парадайсе, штат Невада, США Начало — в 06.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вегас» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вегас» занимает сейчас третье место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. «Миннесота» идет на 12-й строчке Запада, имея в своем активе 51 очко. «Вегас» занимает сейчас третье место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков. «Миннесота» идет на 12-й строчке Запада, имея в своем активе 51 очко.