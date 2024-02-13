«Нью-Джерси» дома обыграл «Сиэтл»

«Нью-Джерси» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев забили Тайлер Тоффоли, Джек Хьюз и Доусон Мерсер. Единственную шайбу гостей забросил Уильям Борген.

«Нью-Джерси» вышел на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 51 матче.

«Сиэтл» идет на 11-й строчке «Запада» с 52 очками в 52 играх.